COMPUTER BILD SPIELE, Europas größte Spiele-Zeitschrift, wird mit Ausgabe 2/2017 (EVT: 4.1.2017) redaktionell optimiert. Ab sofort gibt es in jeder Ausgabe die "Top-Story", "Das Spiel des Monats" und den "Report des Monats". Zudem wird zukünftig das Thema Gaming-Hardware eine größere Rolle spielen. Axel Telzerow, Chefredakteur COMPUTER BILD SPIELE: "Damit bieten wir sowohl Einsteigern als auch Profi-Spielern noch mehr Exklusivität bei den Tests und Reportagen sowie mehr Spieltiefe und damit einen hohen Mehrwert."



Zudem wird das Heft optisch angepasst: Es erscheint mit einem überarbeiteten Layout, einer emotionaleren Bildsprache und einem neuen Cover sowie Logo. "Durch das neue Design wird der Marktführer COMPUTER BILD SPIELE zeitgemäßer, frischer und klarer", sagt David Löffler, Verlagsleiter COMPUTER BILD-Gruppe. "Davon profitieren sowohl unsere Leser als auch Anzeigenkunden."



Auch 2017 können sich die Leser über zwei Spielevollversionen in jeder COMPUTER BILD SPIELE freuen. So enthält die Ausgabe 2/2017 die Top-Games "Assassin's Creed 3" und "Trials Fusion". Weitere Themen des Hefts: Hardware-Vergleichstest von Gaming-Notebooks, "COMPUTER BILD SPIELE baut den schnellsten PC" (Top-Story) und "Resident Evil 7" (Spiel des Monats).



Über COMPUTER BILD SPIELE:



COMPUTER BILD SPIELE - Europas größtes Spielemagazin - wendet sich an die stetig wachsende Fan-Gemeinde von PC- und Konsolenspielen, die sich aktuell über die Neuheiten auf dem Spielemarkt informieren will. Verständliche, praxisorientierte und kompetente Berichte sowie aktuelle Informationen, umfassende Spieletests und die Heft-DVD sind die redaktionellen Säulen der monatlich erscheinenden Zeitschrift. Seit Ausgabe 07/2006 erscheint COMPUTER BILD SPIELE mit zwei DVDs. Noch mehr Vollversionen, Demos und spannende Trailer zu brandaktuellen Spielehits - die geballte Entertainment-Ladung für Spielefans.



