Schimpansen werkeln mit Stöcken in Termitenbauten herum, Krähen nutzen Zweige als Werkzeuge. Aber Ameisen? Nun, einige dieser Winzlinge sind ebenfalls recht erfinderisch, wenn sie es auf Leckereien abgesehen haben.

Wenn es darum geht, an Leckerbissen zu kommen, sind Tiere mitunter sehr erfinderisch und greifen gern auch mal auf Werkzeug zurück. So nutzen etwa Schimpansen Stöcke, um Termiten aus ihren unterirdischen Nestern zu angeln. Auch Krähen sind in der Lage, Futter mit einem Stock aus einem engen Loch zu angeln, bei Bedarf sogar unter Zuhilfenahme eines weiteren Werkzeugs, mit dem sie das passende Holzstück zu sich heranziehen.

Derart beeindruckende kognitive Leistungen erwartet man von Ameisen nicht unbedingt. Die Winzlinge werden meist eher für ihre Körperkraft bewundert: Wollte ein Mensch vergleichbare Lasten stemmen, müsste er einen ganzen Lkw forttragen.

Doch einige Ameisen-Arten ...

