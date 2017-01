EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA beschließt Verkauf der indirekten Beteiligung an den Casinos Austria an die CAME Holding

UNIQA beschließt Verkauf der indirekten Beteiligung an den Casinos Austria an die CAME Holding

Die UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) veräußert ihre 29,63 Prozent mittelbar gehaltene Beteiligung an der Medial Beteiligungs-GmbH (Medial), die wiederum mit 38,29 Prozent an der Casinos Austria Aktiengesellschaft (Casinos Austria) beteiligt ist, an die CAME Holding GmbH (CAME), die mittelbar im Eigentum der tschechischen Sazka Group a.s. steht. Durchgerechnet entspricht die Beteiligung von UNIQA an der Medial einer rund 11,35 Prozent Beteiligung an den Casinos Austria. Der am 28.7.2015 angekündigte Verkauf der UNIQA Beteiligung an der Medial an Novomatic AG wurde in erster Instanz kartellgerichtlich untersagt. Da UNIQA und Novomatic AG nicht mehr mit einer kartellrechtlichen Freigabe der Transaktion rechnen, wurde der Vertrag mit Novomatic AG aufgelöst. Der Vorstand von UNIQA hat am 3.1.2017 beschlossen, die gesamte Beteiligung von UNIQA an der Medial, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, an CAME zu verkaufen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 3.1.2017 unterzeichnet. Die Veräußerung steht unter anderem unter Vorbehalt der erforderlichen zusammenschlussrechtlichen Freigaben und der gesellschaftsrechtlichen Zustimmung. Mit Vorliegen aller notwendigen Genehmigungen und einem Closing wird bis längstens erstes Halbjahr 2018 gerechnet. Aus der Veräußerung der Beteiligung ist für UNIQA bei Closing ein Veräußerungsgewinn von rund 47,6 Millionen Euro zu erwarten.

Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse von solchen Aussagen in Bezug auf zukünftige Entwicklungen von UNIQA abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

