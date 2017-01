Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in das neue Jahr starten und sich damit den guten Vorgaben aus Asien und Europa anschließen. Am Montag blieben die US-Märkte wegen eines Ausgleichstags für Neujahr, das auf einen Sonntag gefallen ist, geschlossen. Für eine positive Stimmung sorgen unter anderem überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Indizes am Freitag den Handel zwar mit Abschlägen beendet, doch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 standen ein dickes Plus zu Buche. Aktuell geht es für den S&P-500 um 0,6 Prozent nach oben.

Im Dezember hatte der US-Aktienmarkt neue Rekordhochs markiert, ausgelöst durch die Erwartung steigender Staatsausgaben und Steuerreformen durch die neue Regierung von US-Präsident Donald Trump. "Der Markt blickt nun gespannt auf die Amtseinführung Trumps am 20. Januar und die anschließenden Schritte", merkt Marktbeobachter David Buik von Panmure Gordon an. "Bei einer Enttäuschung könnte es an den Märkten zu einer deutlicheren negativen Reaktion kommen", ergänzt der Teilnehmer.

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben der zweiten Bekanntgabe des Markit Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember, steht vor allem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember im Fokus. Dazu kommen die Bauausgaben für November.

Unternehmensnachrichten sind am ersten Handelstag des Jahres 2017 dagegen rar.

January 03, 2017 06:16 ET (11:16 GMT)

