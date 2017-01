Raiffeisen-Beteiligungsriese LLI verkauft an Tschechen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang Raiffeisen-Beteiligungsriese LLI verkauft an Tschechen Der Raiffeisen-Beteiligungsriese LLI (Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG) hat am Dienstag beschlossen, seinen durchgerechnet 11,35 Prozent schweren Anteil an der Casinos Austria AG an die CAME Holding zu verkaufen.

