Bei der Allianz steht ein echter Knaller bevor. 2014 hatte das Unternehmen angekündigt Reserven, die für Übernahmen zurückgelegt und möglicherweise nicht verwendet werden, an Aktionäre ausschütten zu wollen. Wie das Unternehmen aber mitteilte, habe man nichts zu angemessenen Preisen gefunden, und sei sehr zurückhaltend gewesen. In Finanzkreisen vermutete Zukäufe zum Beispiel in Frankreich wurden nicht durchgeführt.

Über eine Ausschüttung dieser Reserve in welcher Art auch immer entscheiden die Firmen-Gremien Mitte Februar, wenn die offiziellen Zahlen für 2016 vorliegen. Möglich ist eine Ausschüttung von wohl grob vermutet bis zu 3 Milliarden Euro. Entweder würde dies über eine Sonderdividende geschehen, was für die Aktionäre aber wenig vorteilhaft wäre. Was aber in Finanzkreisen viel eher vermutet wird, ist ein Rückkauf eigener Aktien - eine Praxis, die gerade bei großen Konzernen gängige Praxis ist. Dadurch treibt man einerseits den Kurs nach oben, was die Aktionäre ...

