München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das ist eine ganz neue Herausforderung für "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis und TV-Moderator Marco Schreyl: sieben Unbekannte und die Frage nach deren Alter. Im ersten Promi-Special von "Rate mal, wie alt ich bin" kann das Team Zervakis/Schreyl 100.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen. Zu Gast bei Matthias Opdenhövel verraten die beiden, warum sie so einen guten Draht zueinander haben. Und Linda Zervakis spricht augenzwinkernd über ihr Pflege-Geheimnis in Sachen weiblicher Gesichtsbehaarung.



"Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für die ganze Familie. Anfang Dezember 2016 startete die Show und ist freitags um 18:50 Uhr im Ersten zu sehen.



"Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TV GmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR mediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).



www.ard-foto.de



www.daserste.de/ratemal



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



Julia Radonjic, Marc Meissner, planpunkt, Tel. 0221/91255-710, E-Mail: meissner@planpunkt.de