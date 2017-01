Berlin (ots) - Mit der Gründung des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland e.V. im Jahr 1967 unter dem Namen Arbeitskreis "Gut beraten - Zu Hause gekauft" wurden erstmals die Interessen der Direktvertriebsunternehmen in Deutschland vertreten. Sieben Gründungsmitglieder setzten vor 50 Jahren den Grundstein für den einzigen Branchenverband der deutschen Direktvertriebsbranche, darunter Avon, Tupperware und Vorwerk. Der BDD vertritt über 45 Mitglieder in Deutschland, für die über 215.000 Vertriebspartner tätig sind und die einen Gesamtumsatz von 1,78 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaften.



"50 Jahre BDD - das sind 50 Jahre politisches Engagement und der erfolgreiche Schutz von Verbraucherrechten. Mit der Einführung der Verhaltensstandards, zu deren Einhaltung sich jedes Mitglied verpflichtet, garantieren wir einen seriösen Direktvertrieb, der für faires Verhalten gegenüber den Verbrauchern, Vertriebspartnern und Mitbewerbern steht", gratuliert Jochen Acker, BDD-Vorstandsvorsitzender.



Der Bundesverband bündelt die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen und vertritt diese vor politischen Entscheidungsträgern auf Bundesebene sowie in Brüssel vor dem Europäischen Parlament. Ziel ist es, die Öffentlichkeit, insbesondere Kunden und Vertriebspartner sowie Vertreter von Politik und Medien, über den Direktvertrieb zu informieren und das positive Image weiter zu stärken.



"Das Jubiläumsjahr möchten wir festlich und mit einigen gemeinsamen Aktivitäten mit unseren Mitgliedsunternehmen begehen", verrät BDD-Geschäftsführer Jochen Clausnitzer. "Ein Höhepunkt wird der 31. Mai 2017 sein, an diesem Tag feiern wir den "Tag des Direktvertriebs". Außerdem freuen wir uns auf eine ganz besondere Mitgliederversammlung im Oktober im Estrel Berlin."



Der BDD versteht sich seit 50 Jahren als Hüter des fairen und seriösen Direktvertriebs. Vertrauen, Ehrlichkeit und Fairness sind die Grundpfeiler sicheren Einkaufens. Auch in den nächsten Jahren möchte der BDD mit seinen Mitgliedern eine tragende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Direktvertriebs in Deutschland spielen.



Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.



Seit 50 Jahren setzt sich der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmen des privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. 1967 als Arbeitskreis "Gut beraten - zu Hause gekauft" gegründet, haben sich die BDD-Mitglieder zur Einhaltung von Verhaltensstandards verpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertrieb sorgen. Im BDD sind über 45 Unternehmen organisiert, die ganz unterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazu gehören z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck, Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.



