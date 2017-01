FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag stark unter Druck geraten. Deutlich gestiegene Inflationsraten in deutschen Bundesländern haben die Anleihen auf Talfahrt geschickt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,57 Prozent auf 163,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um sechs Basispunkte auf 0,25 Prozent.

Die Verbraucherpreise in sechs deutschen Bundesländern sind im Dezember deutlich gestiegen. Die Daten für das gesamte Land werden für 14.00 Uhr erwartet. Ökonomen prognostizierten bisher einen Anstiegen der Inflationsrate auf 1,4 Prozent. In allen sechs Bundesländern lag der Wert aber deutlich darüber. Im November hatte die Inflationsrate noch bei 0,8 Prozent gelegen. In Frankreich hingegen blieb die Inflationsentwicklung hinter den Erwartungen zurück. In den USA wird am Nachmittag noch der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie veröffentlicht./jsl/jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0076 2017-01-03/13:10