In diesem Jahr feiert die beliebteste Goldmünze der Welt ihr 50-jähriges Jubiläum. Für den Anlass will Südafrikas Prägeanstalt ein besonders gewichtiges Exemplar von 1,5 Kilo in Umlauf bringen. Kaufpreis: ca. 100.000 Euro. Während die Märkte in diesem Jahr größtenteils unter dem Zeichen der Unsicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...