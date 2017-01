Mainz (ots) -



Mit dreizehn neuen Episoden geht die ZDF-Klinikserie "Bettys Diagnose" weiter. Den Auftakt macht die Folge "Undercover Boss" am Freitag, 6. Januar 2017, 19.25 Uhr. Bereits jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung sind die Filme der ZDF-Serie in der Mediathek abrufbar. "Bettys Diagnose" erzählt einen bunten Krankenhaus-Kosmos aus Sicht der kompetenten, resoluten und streitbaren Krankenschwester Betty (Bettina Lamprecht).



Zwischen Betty und Dr. Behring (Maximilian Grill) kommt es zu manchem Schlagabtausch, und beide müssen feststellen, dass es schwierig ist, ihre Beziehung lediglich auf der professionellen Ebene zu belassen. Doch Dr. Behring ist nach wie vor in einer Beziehung mit Dr. Helena von Arnstett (Claudia Hiersche), und auch Betty lernt einen attraktiven Mann kennen. Für Helena hat derweil die Neubesetzung der Chefarzt-Stelle oberste Priorität. Lizzy (Theresa Underberg) versucht über die Trennung von Dr. Wehmann, der die Karlsklinik verlassen hat, hinwegzukommen. Dabei hilft es ihr, dass mit Dr. Mira Köttner (Lore Richter) eine alte Freundin auf die Station kommt. Talula (Carolin Walter) muss sich mit dem neuen Stationsarzt Dr. Lewandowski (Eric Klotzsch) auseinandersetzen und steht dabei vor einer großen Herausforderung. Zudem wird die gesamte Belegschaft durch die Sparpläne des neuen Verwaltungsdirektors Jan Petersen (Matthias Ziesing) auf Trab gehalten.



In weiteren durchgehenden Rollen spielen Sybille J. Schedwill, Ercan Durmaz, Theresa Harder und Heiko Pinkowski; Gaststars sind Thomas Scharff, Udo Thiess, Deborah Kaufmann, Julia Jäger, Helmfried von Lüttichau, Stephan Luca, Janna Striebeck, Anna Thalbach, Katy Karrenbauer, Sissy Höfferer, Hans Peter Korff und andere.



