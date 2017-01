Der digitale Kartendienst Here ist heiß begehrt. Nachdem sich schon China in das Gemeinschaftsunternehmen von BMW, Daimler und Audi einkauft hat, soll nun auch Intel Interesse haben.

Der US-Chiphersteller Intel will sich am digitalen Kartendienst der deutschen Autobauer, Here, beteiligen. Wie am Dienstag aus der Veröffentlichung des Bundeskartellamts hervorging, meldeten die Amerikaner am Montag einen mittelbaren Anteilserwerb zur Prüfung bei der Behörde an. Zur Höhe der geplanten Beteiligung machte das Kartellamt keine Angaben. Ein Sprecher von Here bestätigte den geplanten Einstieg des US-Konzerns. Intel wollte sich dazu nicht äußern.

