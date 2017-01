Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann das Plus zum Mittag des ersten Handelstages des Jahres halten. Der SMI war mit kräftigen Aufschlägen gestartet und überwand zeitweise die Marke von 8'300 Punkten. Der Leitindex holt damit die positive Bewegung von anderen europäischen Börsenplätzen am Vortag nach. Stark zeigen sich insbesondere die zuletzt schwächeren Finanzwerte. Der Anlagedruck halte weiter an, kommentiert ein Händler. Einigen Akteuren am Markt liefen die Kurse jetzt auch im neuen Jahr schon wieder davon.

Von Unternehmensseite sind News Mangelware. Positive Impulsen lieferte am Morgen die chinesische Industrieproduktion. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex wies im Dezember überraschend einen Anstieg auf. Am Morgen hat der Schweizer PMI mit einem leichten Rückgang um 0,6 Punkten einen Wert am oberen Ende der Erwartungen ausgewiesen. Positiv dürften insbesondere die vollen Auftragsbücher der Unternehmen gewertet werden. Daten zu den Konsumentenpreisen aus Deutschland und Frankreich bewegten kaum. Der Ölpreis für WTI erreichte mit mehr als 55 USD pro Barrel den höchsten Stand seit rund eineinhalb Jahren. In den USA werden am Nachmittag der Markit PMI und der ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 12.00 Uhr um 0,79% auf 8'284,99 Punkte hinzu ...

