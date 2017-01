Frankfurt (awp/sda/reu) - Der US-Chiphersteller Intel will sich am digitalen Kartendienst der deutschen Autohersteller, Here, beteiligen. Wie am Dienstag aus der Veröffentlichung des deutschen Kartellamts hervorging, meldeten die Amerikaner am Montag einen mittelbaren Anteilserwerb zur Prüfung bei der Behörde an. Zur Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...