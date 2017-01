Wien - Die Experten von Morningstar haben den milliardenschweren DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN DE0008476524/ WKN 847652) herabgestuft, so die Experten von "FONDS professionell".Die Ratingprofis würden das von Andre Köttner gesteuerte Flaggschiff der Deutschen AM nur noch mit dem Rating "neutral" bewerten. Zuvor habe Morningstar noch die Note "Bronze" vergeben. Die eigentlich auf Qualität ausgerichtete Aktienauswahl in diesem Fonds werde verwässert, begründe Analystin Natalia Wolfstetter die Entscheidung.

