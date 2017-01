Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preise in ausgewählten Bundesländern steigen sprunghaft

Die Preise in ausgewählten Bundesländern sind im Dezember sprunghaft gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Verbraucherpreise in sechs Bundesländern um bis zu 0,9 Prozent an. Zudem hat sich die jährliche Inflationsrate in fast allen Bundesländern praktisch verdoppelt. Die Bandbreite für die Jahresraten reicht von 1,7 bis 1,9 Prozent. Volkswirte hatten schon im Vorfeld mit einem "ziemlich spektakulären Preissprung" gerechnet, insbesondere wegen eines Basiseffekts bei den Energiepreisen.

Deutsche Arbeitslosigkeit steigt im Dezember leicht

Die Arbeitslosigkeit hat zum Ende des alten Jahres leicht zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Dezember gegenüber dem Vormonat um 36.000 auf 2,568 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote legte leicht um 0,1 Prozentpunkt auf 5,8 Prozent zu. Dennoch sieht BA-Chef Frank-Jürgen Weise den Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung.

Britische Industrie beendet 2016 viel stärker als erwartet

Die Geschäfte der britischen Industrie sind Ende 2016 unter anderem wegen der Schwäche des Pfundes deutlich besser als erwartet gelaufen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf 56,1 (November: 53,6) Punkte, wie das Institut IHS Markit berichtete. Das war der höchste Stand seit 30 Monaten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatte dagegen einen Rückgang auf 53,5 prognostiziert.

Zentralbanken lockern eiserne Umklammerung der Märkte

Das beginnende Jahr könnte den Anfang vom Ende des eisernen Griffs der großen Notenbanken um die Finanzwelt markieren und den Abschied von der Politik des extrem billigen Geldes einläuten. Das Wirtschaftsjahr dürfte bestimmt sein von Zinserhöhungen in den USA und einer sich beschleunigenden Konjunktur, die andere Industrienationen mit nach oben zieht.

Chinas Infrastruktur keine Wunderwaffe für Rohstoffkonzerne

Die globalen Rohstoffkonzerne setzen wieder auf China. Sie hoffen im neuen Jahr auf große Bestellungen von Eisen, Kohle und Kupfer, so dass auch die Preise womöglich wieder anziehen. Die Minenkonzerne versprechen sich in dieser Hinsicht viel von einem möglichen Schub durch höhere Infrastrukturausgaben. Das könnte laut diesem gewagten Kalkül zugleich die Preisrückgänge durch den abflauenden Immobilienboom kompensieren.

China steht 2017 vor massivem Refinanzierungsproblem

Eigentlich versprach das Jahr 2016 nichts Gutes für das Reich der Mitte. Das Jahr des Affen war zu Beginn geprägt von einem Industriesektor, der in der Deflation steckte, und Firmen, die in großem Stil Mitarbeiter entließen. Doch jetzt - eine 3 Billionen US-Dollar schwere Kreditspritze später - ziehen die Preise wieder an, die Firmengewinne legen zu und auch die Anleiheausfälle flauen ab.

Baseler Ausschuss: Vollendung Basel 3 verschiebt sich

Die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 verschiebt sich. Nach Mitteilung des Baseler Ausschusses wird ein Treffen der Chefs der Aufsichtsbehörden und Zentralbanken (GHOS), die das neue Regelwerk ursprünglich am 8. Januar hatten abschließend bestätigen sollen, nicht stattfinden. "Einiger Arbeiten müssen noch abgeschlossen werden, darunter die abschließende Kalibrierung des Regelwerks, ehe die GHOS das Vorschlagspaket prüfen können", heißt es in einer Presseerklärung des Ausschusses.

Ölpreis steigt auf 17-Monatshoch - Neue Förderquoten in Kraft

Der Ölpreis legt am Dienstag in einer raschen Bewegung deutlich zu und erklimmt den höchsten Stand seit 17 Monaten. Als stützend bezeichnen Teilnehmer die Hoffnung, dass die am Sonntag in Kraft getretenen Fördersenkungen der Opec den Markt 2017 stabilisieren dürften. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 2,2 Prozent auf 58,06 Dollar, die Sorte WTI legt in ähnlichem Umfang zu.

Umfrage sieht stabile Mehrheit für große Koalition

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, könnte die große Koalition nach einer aktuellen Umfrage auf eine stabile Mehrheit zählen. Eine Koalition aus CDU/CSU und SPD würde laut dem Insa-Meinungstrend im Auftrag von Bild 53 Prozent erreichen, wie die Zeitung mitteilte. Eine knappe parlamentarische Mehrheit gibt es mit 48 Prozent demnach aber auch für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP. "Die GroKo-Mehrheit steht, aber sie ist deutlich schwächer als vor einem Jahr", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert.

Mehr Asylanträge in Deutschland als in übrigen 27 EU-Staaten zusammen

In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen 2016 mehr Asylanträge gestellt worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen: Von Januar bis einschließlich September vergangenen Jahres wurden in der Europäischen Union knapp 988.000 Asylanträge verzeichnet - davon mehr als 612.400 in Deutschland. Dies geht aus einem Zahlenwerk der Statistikbehörde Eurostat hervor, über das die Zeitung Die Welt zuerst berichtete.

BA-Chef Weise gegen Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, hat die Forderung zurückgewiesen, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zu senken. "Wir hätten den Rat, das nicht zu tun", sagte er am Dienstag bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktdaten. Die Entscheidung liege aber beim Parlament. Politiker der Koalition zeigten sich offen für eine mögliche Beitragssenkung.

Trump: Nordkoreanische Raketen werden niemals die USA erreichen

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht die USA nicht durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bedroht. Er glaube nicht daran, dass nordkoreanische Raketen jemals die USA erreichen könnten, schrieb Trump am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das werde "nicht passieren". In einer weiteren Twitter-Mitteilung attackierte er den Nordkorea-Verbündeten China für angeblich mangelnde Unterstützung im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm.

Schweiz Dez Einkaufsmanagerindex 56,0

Schweiz Dez Einkaufsmanagerindex PROGNOSE: 56,0

Schweiz Nov Einkaufsmanagerindex war 56,6

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.