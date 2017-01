HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat in Argentinien zwei Aufträge über 148 Megawatt erhalten. Damit sei den Hamburgern der Einstieg in den neuen Wachstumsmarkt Argentinien gelungen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Beim Projekt "La Castellana" seien 32 Turbinen der Baureihe AW 125/3000 geplant. Beim Projekt "Archiras" seien es zudem 15 Anlagen des gleichen Typs. Mit dem Bau werde im vierten Quartal 2017 begonnen. Im Sommer 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Kunde sei Central Puerto, ein privater Energieversorger des Landes. Dieser habe seit seiner Gründung 1992 vor allem konventionelle und Wasserkraftwerke betrieben. Über finanzielle Details des Auftrags machte Nordex keine Angaben. Experten rechnen bei Windkraftanlagen an Land je installiertem Megawatt Leistung mit einem Auftragswert von rund einer Million Euro./jha/stb

ISIN DE000A0D6554

AXC0093 2017-01-03/14:01