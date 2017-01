Unterföhring (ots) -



Sie schenken sich nichts! In der ersten Folge von "Duell der Stars - die SAT.1-Promiarena" treten Nino de Angelo, Ross Antony und Jürgen Drews aus dem Team Schlager gegen Antoine Monot Jr., Mimi Fiedler und Chris Tall aus dem Team Comedy an - und liefern sich einen knallharten Schlagabtausch! "Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena", vier Folgen ab Sonntag, 8. Januar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



In sieben Action-, Strategie- und Wissens-Spielen kämpfen die Promi-Teams um bis zu 100.000 Euro. Dabei werden sie von 50 Familien in ihrem Publikumsblock angefeuert und unterstützt. Die Familien machen das nicht ohne Grund: Wenn ihr Promi-Team gewinnt, wird die Gewinnsumme, die ihr Promiteam erspielt hat, unter ihnen aufgeteilt. Antoine Monot, Jr.: "Ich werde für unser Publikum kämpfen wie ein Löwe!". Ross Antony: "Man ist auf jeden Fall motivierter. Man gibt noch viel mehr."



Und wo liegen die Stärken und Schwächen unserer Prominenten? Jürgen Drews: "Mit irgendwelchen Gedächtnisspielen, wo ich mir irgendetwas merken muss, komme ich nicht klar. Ich bin nicht umsonst einmal durchs Abitur gefallen." Mimi Fiedler: "Ich bin richtig gut im Schummeln, das ist meine persönliche Stärke - und damit hört's auch gleich schon auf." (lacht). Chris Tall: "Politik ist etwas, wo ich mich nur blamieren kann. Doch alles, was mit Bällen zu tun hat, da bin ich ganz gut." Und Nino de Angelo ist sich sicher: "Also ich verfüge über eine oberflächliche, gute Allgemeinbildung."



Jochen Schropp moderiert die neue Show. Ron Ringguth kommentiert.



"Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena", vier Folgen ab Sonntag, 8. Januar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



