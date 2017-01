New York / London - Der Ölmarkt ist am Dienstag mit einem Preissprung in das neue Handelsjahr gestartet. Die Aussicht auf einen Rückgang der Fördermenge der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und anderer wichtiger Ölnationen liess den Preis für US-Öl am ersten Handelstag des Jahres erstmals seit anderthalb Jahren über 55 US-Dollar steigen. Nachdem wichtige Rohstoffbörsen am Montag wegen des Jahreswechsels noch geschlossen waren, beginnt das Handelsjahr am Ölmarkt etwas verspätet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete gegen Mittag 58,08 ...

