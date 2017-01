Was sollst du 2017 kaufen? Während die Investoren noch den Jahreswechsel verdauen, beginnen sich die Gedanken unaufhaltsam um das vor uns liegende Jahr zu drehen. Und wie bei den meisten Jahren versuche ich gerade, meine Investitionsstrategie für die kommenden zwölf Monate zusammenzustellen.



Warum mühe ich mich überhaupt mit einem solchen Plan ab, anstatt opportunistisch auf die kommenden Ereignisse zu reagieren? Das ist einfach eine persönliche Vorliebe. Aber ich habe erkannt, dass es mit einem Plan in der Tasche leichter ist, auf Gelegenheiten zu reagieren, wenn sie sich bieten.



Lass uns also mit dem Grundgerüst des Plans vom letzten Jahr beginnen.

Wie ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...