Toronto - Groupon-Aktienanalyse von Analyst Mark Mahaney von RBC Capital Markets: In einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Mark Mahaney von RBC Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Schnäppchenportals Groupon Inc. (ISIN: US3994731079, WKN: A1JMC2, Ticker-Symbol: G5N, Nasdaq-Symbol: GRPN) nunmehr die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...