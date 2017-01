NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte am Dienstag optimistisch in das neue Jahr starten. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenbeginn mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent auf 19 910 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte wegen des nachgeholten Feiertages zum neuen Jahr kein Handel stattgefunden.

Nun ließen sich die US-Anleger von den Kursgewinnen in Asien anstecken, sagten Händler. Dort hatten überraschend gute Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie die Märkte angetrieben.

Nach der fulminanten Rally im Dow mit einem Plus von rund 2000 Punkten seit Anfang November rückt nun die bislang noch nie erreichte Marke von 20 000 Punkten wieder in greifbare Nähe. Die Anleger hoffen weiterhin, dass der neue US-Präsident Donald Trump die Wirtschaft mit Konjunkturpaketen ankurbelt. Der Republikaner will Milliarden für die teils marode Infrastruktur ausgeben. Sollten sich die hochgesteckten Erwartungen jedoch nicht erfüllen, drohen am Markt Gewinnmitnahmen, fürchten Analysten.

Am Dienstag dürften aber erst einmal einige Konjunkturnachrichten für Gesprächsstoff sorgen. Auf der Agenda stehen aktuelle Stimmungsdaten zur US-Industrie und Angaben zu den Bauinvestitionen im November.

Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von Xilinx vorbörslich um 0,61 Prozent nach. Das Investmenthaus Nomura hatte die Papiere auf "Reduce" abgestuft. Der Chiphersteller könnte von der in Aussicht gestellten Unternehmenssteuerreform in den USA besonders hart getroffen werden, schrieb Analyst Romit Shah./la/fbr

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

