Luzern (ots) - Nach der Auflösung des Joint Ventures Sanofi

Pasteur MSD (SPMSD) per Ende Dezember 2016, hat MSD die Impfsparte in

ihr Portfolio re-integriert und verwaltet ihre Impfstoffe für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene seit Anfang Januar 2017 selbst.



SPMSD hat während mehr als 20 Jahren den Zugang zu wichtigen

Impfstoffen in 19 Ländern Europas verantwortet und die hochwertige

Versorgung mit Impfstoffen in der Schweiz entscheidend mitgeprägt.

Zahlreiche neue Impfstoffe aus den Pipelines von Sanofi Pasteur und

MSD haben in dieser Zeit geholfen, Millionen von Menschenleben zu

schützen.



Wie im vergangenen Jahr angekündigt, haben Sanofi Pasteur und MSD

ihr Joint-Venture per Ende Dezember 2016 beendet. Die Impfstoffe

wurden auf beide Unternehmen aufgeteilt und in die Portfolios beider

Unternehmen übertragen.



«Wir freuen uns, die Impfstoffe in unser Portfolio zu

re-integrieren und unsere Position als führendes

Gesundheitsunternehmen weiter zu stärken. Unsere Impfstoffe haben

dazu beigetragen, dass hoch ansteckende Krankheiten, wie

beispielsweise Masern, heute zu den seltenen Krankheiten zählen und

Gebärmutterhalskrebs verhindert werden kann. Wir sind stolz, auf den

Erfolg von Sanofi Pasteur MSD aufzubauen und setzen uns auch in

Zukunft für die Verbesserung der Impfstoffversorgung und der

öffentlichen Gesundheit im Bereich der Prävention ein.», sagt Dr.

Thomas Lang, Managing Director MSD Schweiz.



MSD-Forscher engagieren sich seit über 100 Jahren im Bereich der

Impfstoffe. So gehen auf Dr. Maurice Ralph Hilleman (1919 - 2005)

über 30 Impfstoff-Entwicklungen zurück, darunter so bekannte wie

Masern, Mumps und Hepatitis B, die er während seiner beinahe 30 Jahre

währenden Karriere bei MSD hervorbrachte.



Heute umfasst das MSD-Portfolio Impfstoffe zum Schutz von

Säuglingen und Kleinkindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Drei

Impfstoff-Kandidaten gegen Ebola, Herpes Zoster und Pneumokokken

befinden sich zurzeit in den Phasen II und III unseres weltweiten

klinischen Forschungsprogramms. (Stand Dezember 2016) [1]



Über Impfungen



Impfstoffe retten jedes Jahr Millionen von Menschenleben und

verringern die negativen gesundheitlichen Folgen für viele Menschen

weltweit.



Impfungen schützen uns vor Krankheiten, indem sie unsere Körper

auf intelligente Weise immun machen: Sie schleusen Substanzen in den

Körper, die als Infektion erkennbar sind, wie zum Beispiel ein Virus

oder Bakterium. Dies veranlasst das körpereigene Immunsystem zur

Produktion von Antikörpern und aktiviert ein Immungedächtnis, das den

Körper schützt, wenn er mit der tatsächlichen Infektion konfrontiert

wird. Diese Immunität kann für Jahre, Jahrzehnte oder sogar

lebenslang nach der Impfung aufrechterhalten werden. MSD unterstützt

die Empfehlungen der EU und der WHO sowie die Ziele 2020, die

Impfungen als Instrument für das öffentliche Gesundheitswesen

anerkennen. Unsere Impfstoffe werden in Übereinstimmung mit der

Vision und dem Engagement für lebenslange Gesundheit für Europäer

aller Altersklassen entwickelt.



Über MSD



Seit über 125 Jahren ist MSD ein forschendes, global führendes

Gesundheitsunternehmen, das sich weltweit für die Verbesserung von

Gesundheit und Lebensqualität einsetzt. MSD ist ein geschützter Name

von Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit seinen

rezeptpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und der

Veterinärmedizin bietet MSD in über 140 Ländern umfassende und

innovative Gesundheitslösungen. Darüber hinaus setzt sich MSD für den

verbesserten Zugang zu Medikamenten ein. Zu diesem Zweck engagiert

sich MSD in weitreichenden Programmen und Partnerschaften.



MSD Humanmedizin Schweiz



Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für das Unternehmen. Hier

sind 600 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Funktionen

tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der Schweiz zuständig für den

Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und Biopharmazeutika in den

Therapiebereichen Anti-Infektiva (u.a. HIV/Aids,

Antibiotika-Resistenzen und Hepatitis C), Atemwegserkrankungen,

Diabetes, Frauengesundheit, Herzkreislauf-Erkrankungen, Immunologie,

neurologische Erkrankungen, Onkologie und Schmerzen sowie von

Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente für den Handel wie für klinische Studien

weltweit her. Die Stärkung der Gesundheitskompetenz und der

Gesundheitsökonomie sind weitere Anliegen, für die sich MSD lokal

einsetzt. Ebenso engagiert sich MSD an seinem Standort in Luzern.

2016 erhielt das Unternehmen in der Schweiz zum vierten Mal in Folge

die Zertifizierung «Top Employer» und zum ersten Mal die Auszeichnung

«Top Employer Europe».



Mehr unter: www.msd.ch



Referenz:

[1] MSD Pipeline http://www.merck.com/research/index.htmlPipeline

(letzter Zugriff 20.12.2016)



