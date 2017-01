PT&C|LWG Forensic Consulting hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen Namen in Envista Forensics geändert hat. Re-Branding heißt dieses Phänomen auf Englisch. Diese neue Marke bringt die Essenz der Unternehmens zum Ausdruck, nämlich sein Talent im Bereich der Untersuchungen und vermittelt seine globalen forensischen Beratungsfähigkeiten. Die Namensänderung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

PT&C|LWG Forensic Consulting wurde im Dezember 2014 gegründet, als das in Atlanta, Georgia basierte Unternehmen PT&C Forensics das im Northbrook im US-Bundesstaat Illinois basierte Unternehmen LWG Consulting erwarb. Beide in der Branche führenden kriminaltechnischen Unternehmen bieten Beratungsdienste für die Versicherungs- und Rechtsbereiche. Die PT&C/LWG-Marke ermöglichte die reibungslose globale Integrierung von zwei extrem erfolgreichen Organisationen.

CEO Grover Davis meinte, "Vor zwei Jahren, als PT&C und LWG ihre Talente vereinten, glaubten wir, dass es äußerst wichtig sei, unseren Kunden und besonders unseren Mitarbeitern zu vermitteln, dass wir ein Unternehmen und eine Marke mit einer gemeinsamen Kultur waren, die darauf abzielte, unsere Kunden möglichst prompt zu bedienen. Wir sind der Ansicht, dass die Kombination dieser zwei großartigen Unternehmen, mindestens für eine gewisse Zeit, zusammen mit unserem weiteren Wachstum dieses Ziel erfolgreich erreicht hat. Nun, nachdem wir diese zwei Jahre hatten, um zu demonstrieren, dass wir wirklich ein Unternehmen sind, ist der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt einzuleiten. Unsere neue Marke bringt unsere Identität zum Ausdruck und vermittelt worauf wir auch weiterhin abzielen."

Als PT&C|LWG konnte das Unternehmen außerordentliche Erfolge erzielen, so unter anderem:

Konzentriertes, strategisches Wachstum des kanadischen Betriebs.

Expansion der erfolgreichen digitalen Forensikpraxis durch die Akquisition von Guardian Digital Forensics mit Sitz in Raleigh, North Carolina, im Mai 2016.

Investitionen in interne Finanz-, Buchführungs- und Kundenbeziehungsmanagementsysteme, um weiteres Wachstum der Organisation sicherzustellen.

Bob Wedoff, Präsident des Unternehmens, führte aus, "Mit der subtilen Referenz auf die Lieferung einer klaren Perspektive bestätigt unser neuer Name unser Ziel, 'Gewissheit in einer ungewissen Welt' zu bieten. Der Bogen in unserem Logo weist auf die stolze Vergangenheit unseres Unternehmens hin, aber die Paarung mit dem Häkchen erinnert an unsere Verpflichtung, nicht nur die globale Wahl für Forensik zu sein, sondern auch ein Arbeitgeber für kluge, talentierte Menschen, die bestrebt sind, anderen zu helfen, wenn diese dringend Hilfe benötigen."

Über Envista Forensics

Envista Forensics ist global führend für kriminaltechnische und Wiederherstellungslösungen. Wir liefern Versagensanalyse, Brand- und Explosionsuntersuchungen, digitale Forensik, Unfallrekonstruktion, Bauberatung, geotechnische Beratung, Schadensbeurteilungen und Geräterestaurierungsdienste nach Katastrophen aller Art.

Envista hat die Versicherungs-, Rechts- und Risikoverwaltungsbranchen seit über 30 Jahren bedient. Unsere Experten reisen weltweit von über 30 Büros in Kanada, den USA, Lateinamerika, Großbritannien, Singapur und Neuseeland aus.

