Von John D. Stoll und Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Autobauer General Motors (GM) angeprangert, weil dieser ein Fahrzeugmodell in Mexiko bauen lässt. Auf Twitter schrieb Trump, der Autokonzern schaffe sein in Mexiko gebautes Modell Chevy Cruze zollfrei über die US-mexikanische Grenze. "Baue in den USA oder zahle hohe Grenzsteuern", forderte der künftige Präsident von GM.

Der Autobauer produziert zwar für den Heimatmarkt die meisten Fahrzeuge des Automodells im US-Bundesstaat Ohio. Bestimmte Varianten des Autos werden aber in Ramos Arizpe in Mexiko montiert und dann in die USA importiert. Bei GM war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Trump hat schon öfter eine Neuverhandlung des Freihandelspakts mit Kanada und Mexiko gefordert. Zudem will er hohe Zölle auf Produkte von Unternehmen erheben, die ihre Fertigung aus den USA wegverlagert haben und ihre Produkte in den Vereinigten Staaten verkaufen wollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2017 08:38 ET (13:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.