Linz - Die chinesische Regierung kämpft seit geraumer Zeit gegen Kapitalabflüsse aus China an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Finanztransaktionen unterlägen bereits scharfen Kontrollen. Nun habe die chinesische Währungsbehörde verlautbart, dass ab dem 1. Juli 2017 sämtliche Auslandsüberweisungen ab einem Gegenwert von etwa. EUR 28.000 einer Meldepflicht unterliegen würden. Der für die Bewertung des CNY (Chinesischer Yuan) verwendete Währungskorb solle seit dem 1. Januar 2017 etwa doppelt so viel ausländische Währungen enthalten. Damit solle unter anderem verhindert werden, dass zunehmende USD-Stärke als Krisensignal gewertet werde und eine verstärkte Kapitalflucht anheizen könnte. Experten zufolge könnte der CNY im Jahr 2017 weiter abwerten. (03.01.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...