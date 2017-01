Bad Salzuflen - 2016 legte der Goldpreis eine Achterbahnfahrt hin, so die Experten der Investmentboutique Stabilitas GmbH.Nachdem das gelbe Metall in der ersten Jahreshälfte um rund 25 Prozent habe zulegen k;nnen, habe es in der zweiten Jahreshälfte den Großteil der Gewinne wieder verloren. Zum Jahresende habe das Edelmetall mit einem Plus von 7,6 Prozent bei einem Kurs von 1.141 US-Dollar pro Feinunze abgeschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...