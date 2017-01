Frankfurt - Gold, Silber und Co. starten das neue Handelsjahr mit moderaten Preiszuwächsen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Gold koste am ersten Handelstag des Jahres gut 1.150 USD bzw. 1.100 EUR je Feinunze. Silber verteuere sich auf gut 16 USD je Feinunze. Platin notiere zum Jahresauftakt bei 910 USD je Feinunze und Palladium bei 685 USD je Feinunze. Unterstützung würden die Edelmetallpreise vom phasenweise schwächeren US-Dollar erhalten. Stärkere Preisanstiege würden aber wohl durch steigende Anleiherenditen verhindert. Auftrieb könnte der Goldpreis demnächst von Käufen in China im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes erhalten, welches dieses Jahr Ende Januar stattfinde. Im November habe sich die chinesische Goldnachfrage allerdings noch ungewöhnlich verhalten gezeigt. Zudem seien die Prämien in China gegenüber den Weltmarktpreisen in der letzten Woche merklich gesunken.

