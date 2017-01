Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was essen Kinder und Jugendliche, bevor sie sich auf den Weg zur Schule machen? Und woraus muss ein perfektes Frühstück bestehen? Diese Fragen werden auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 beantwortet - von Berliner Schülern. Sie sind eingeladen, sich beim i.m.a e.V. ihr ideales Frühstück zusammenzustellen. Auf dem "WissensHof" in Halle 3.2 können Schulkinder an verschiedenen Stationen aus Getreide, Obst, Milch, Brot, Wurst, Honig, Zucker und weiteren Zutaten ihr Frühstück komponieren.



Gesunde Ernährung, die Herkunft unserer Nahrungsmittel sowie deren Wertschöpfungsketten sind Themen, mit denen sich der i.m.a - information.medien.agrar e.V. schon immer befasst hat. Zur Internationalen Grünen Woche stehen sie nun auch im Mittelpunkt der Gemeinschaftsschau vom "ErlebnisBauernhof", bei dem sich der i.m.a e.V. mit Partnern wie dem Deutschen Bäckerhandwerk und dem "Bäckman"-Backbus präsentiert. Auch dort ist Mitmachen angesagt: Vormittags können Schüler Brot backen und an den Wissensstationen ihr Lieblingsfrühstück zusammenstellen, nachmittags und an den Wochenenden wird Besuchern die Erzeugung und Verarbeitung unserer Nahrungsmittel erläutert. Auch dabei wird zum Ausprobieren und Experimentieren eingeladen.



Pressekonferenz für Schülerredakteure



Das Frühstück ist auch das zentrale Thema der i.m.a Schülerpressekonferenz. Sie findet am Mittwoch, 25. Januar 2017, um 11 Uhr auf dem "ErlebnisBauernhof" in der Messehalle 3.2 statt. Eingeladen sind Redakteure von Schülerzeitungen, die sich im Vorfeld mit der Frage befasst haben, "Wann ist ein Frühstück klasse?". Auch hierbei steht die gesunde Ernährung im Mittelpunkt, aber auch die (manchmal weniger gesunden) Speisen junger Menschen. Was ein Frühstück perfekt macht, diskutieren die Schüler-Redakteure mit Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Zur Schülerpressekonferenz können sich sowohl Lehrer mit ihren Klassen oder Arbeitsgruppen als auch einzelne Jungjournalisten von Schülerzeitungen und Internetblogs anmelden. Für die Teilnahme an der Schülerpressekonferenz gibt es kostenlose Eintrittskarten zur Grünen Woche. Das Anmeldeformular findet sich unter www.gruenewoche.de/FuerBesucher / Schuelerprogramm im Bereich "Downloads".



Über den i.m.a e.V.:



Als gemeinnütziger Verein informieren wir über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, und über die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft. Weil immer mehr Menschen immer seltener Gelegenheit haben, sich selbst ein reales Bild von der Landwirtschaft zu machen, kommt es insbesondere darauf an, bereits Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Lehrmaterialien und mit Hilfe von Pädagogen Einblicke in die heutige Welt der Landwirtschaft zu vermitteln. Die i.m.a-Arbeit wird von den deutschen Bäuerinnen und Bauern getragen und von der Landwirtschaftlichen Rentenbank finanziell gefördert.



Über den ErlebnisBauernhof:



Der ErlebnisBauernhof ist eine gemeinsame Initiative vom Deutschen Bauernverband e.V., dem Verein i.m.a e.V.information.medien.agrar e.V. und vom Forum Moderne Landwirtschaft e.V., das den ErlebnisBauernhof federführend koordiniert. Fast sechzig weitere Partner sind beteiligt. Der ErlebnisBauernhof wird maßgeblich unterstützt von der Landwirtschaftlichen Rentenbank.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt:



information.medien.agrar e.V., Bernd Schwintowski Tel.: 030-81056020 presse@ima-agrar.de www.ima-agrar.de.



Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de