Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in das neue Jahr starten und sich damit den guten Vorgaben aus Asien und Europa anschließen. Am Montag blieben die US-Märkte wegen eines Ausgleichstags für Neujahr, das auf einen Sonntag gefallen ist, geschlossen. Für eine positive Stimmung sorgen unter anderem überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Indizes zum Wochenausklang den Handel zwar mit Abschlägen beendet, doch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 standen ein dickes Plus zu Buche. Aktuell geht es für den S&P-500 um 0,6 Prozent nach oben.

Im Dezember hatte der US-Aktienmarkt neue Rekordhochs markiert, ausgelöst durch die Erwartung steigender Staatsausgaben und einer Steuerreformen durch die neue Regierung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. "Der Markt blickt nun gespannt auf die Amtseinführung Trumps am 20. Januar und die anschließenden Schritte", merkt Marktbeobachter David Buik von Panmure Gordon an. "Bei einer Enttäuschung könnte es zu einer deutlich negativen Reaktion kommen", ergänzt der Teilnehmer.

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben der zweiten Bekanntgabe des Markit Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember steht vor allem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember im Fokus. Dazu kommen die Bauausgaben für November.

Ölpreise legen mit neuen Opec-Förderquoten kräftig zu

Die Ölpreise klettern deutlich nach oben und steigen auf den höchsten Stand seit 17 Monaten. Als stützend bezeichnen Teilnehmer die Hoffnung, dass die am Sonntag in Kraft getretenen Fördersenkungen der Opec den Markt im Jahr 2017 stabilisieren dürften. Die Marktteilnehmer warten jedoch auch gespannt, ob die Vertragsteilnehmer sich an ihre Vorgaben halten werden. Die überraschend guten Konjunkturdaten aus China treiben die Preise ebenfalls an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 2,2 Prozent auf 54,88 Dollar. Für Brent geht es um 2,3 Prozent auf 58,10 Dollar nach oben.

Mit einem leichten Minus zeigt sich dagegen der Goldpreis zu Beginn des neuen Jahres. Der wieder Stärke zeigende Dollar und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA in diesem Jahr belasten das Edelmetall. Zudem stehen im Laufe der Woche wichtige US-Daten auf der Agenda, allen voran der US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember am Freitag. Dazu kommt am Mittwoch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, von dem man sich weitere Hinweise über das künftige Tempo der Fed bei Zinserhöhungen erhofft. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,3 Prozent auf 1.149 Dollar.

Der Dollar neigt zu Jahresbeginn wieder zur Stärke und drückt den Euro unter die Marke von 1,04 Dollar. "Die Dollar-Rally wird weiter von den Hoffnungen getrieben, dass die relativ starke US-Konjunktur von den geplanten Trump-Maßnahmen zusätzlich stimuliert wird", so Devisen-Analyst Boris Schlossberg von BK Asset Management. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung mit 1,0386 Dollar um.

Deutlich abwärts geht es mit den US-Anleihen, die damit den internationalen Vorgaben folgen. "Die Kursschwäche ist wohl vor allem dem gegenwärtigen Marktumfeld geschuldet", sagt Michael Leister von der Commerzbank. Zum Jahresende und auch am Vortag noch seien die Anleihekurse in einem illiquiden Markt gestiegen. Nun aber zeige sich, dass die Bewegung auf "tönernen Füßen" gestanden habe. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere erhöht sich um 6 Basispunkte auf 2,51 Prozent.

General Motors mit Abgaben

Unternehmensnachrichten sind am ersten Handelstag des Jahres 2017 dagegen rar. Für die Aktie von General Motors geht es vorbörslich um 1,3 Prozent nach unten, nachdem Trump den Autobauer auf Twitter kritisiert hat. Er schrieb, der Autokonzern schaffe sein in Mexiko gebautes Modell Chevy Cruze zollfrei über die US-mexikanische Grenze. "Baue in den USA oder zahle hohe Grenzsteuern", forderte der künftige Präsident von GM. Der Autobauer produziert zwar für den Heimatmarkt die meisten Fahrzeuge des Automodells im US-Bundesstaat Ohio. Bestimmte Varianten des Autos werden aber in Ramos Arizpe in Mexiko montiert und dann in die USA importiert.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,23 2,4 1,20 5 Jahre 1,99 6,1 1,92 7 Jahre 2,31 6,2 2,25 10 Jahre 2,51 6,3 2,44 30 Jahre 3,12 5,7 3,07 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0386 -0,97% 1,0487 1,0470 -1,3% EUR/JPY 122,7861 -0,22% 123,0624 122,84 +0,8% EUR/CHF 1,0695 -0,20% 1,0717 1,0714 -0,2% EUR/GBP 0,8450 -0,85% 0,8525 1,1740 -0,9% USD/JPY 118,24 +0,77% 117,34 117,34 +1,2% GBP/USD 1,2289 -0,10% 1,2302 1,2296 -0,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,88 53,72 +2,2% 1,16 +2,2% Brent/ICE 58,10 56,82 +2,3% 0,00 +2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.148,57 1.152,10 -0,3% -3,53 -0,3% Silber (Spot) 15,97 15,93 +0,3% +0,04 +0,3% Platin (Spot) 920,90 903,60 +1,9% +17,30 +1,9% Kupfer-Future 2,53 2,51 +1,1% +0,03 +1,1% ===

January 03, 2017 09:00 ET (14:00 GMT)

