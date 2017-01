Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die CSU-Landesgruppe will auf ihrer bevorstehenden Klausurtagung in Kloster Seeon umfangreiche Steuerentlastungen beschließen. Geplant ist unter anderem, dass der Spitzensteuersatz künftig erst bei einem Einkommen von 60.000 Euro statt wie bisher bei 54.058 Euro greifen soll. Dies geht aus einem Entwurf hervor, der Dow Jones Newswires am Dienstag vorlag. Die CSU lässt zudem ihre alte Forderung nach einem Baukindergeld wieder aufleben.

Bei ihrer am Mittwoch beginnenden Klausurtagung wollen sich die Bundestagsabgeordneten der CSU außerdem dafür einsetzen, dass die Steuerquote nicht weiter zunimmt. Diese Quote lag im Jahr 2005 bei 20,4 Prozent, im Jahr 2010 bei 21,3 Prozent und wird laut Arbeitskreis Steuerschätzung bis 2021 auf 22,86 Prozent steigen.

Soli abschaffen

Den Solidaritätszuschlag wollen die Christsozialen nach Auslaufen des Solidarpakts II 2019 schrittweise vollständig abschaffen. "Zudem wollen wir die kalte Progression regelmäßig abbauen", heißt es im Entwurf weiter. "Durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Preisentwicklung vermeiden wir heimliche Steuererhöhungen allein aufgrund von Inflation."

Steuererhöhungen lehnt die Landesgruppe im Einklang mit der Schwesterpartei CDU ab. "Mit uns wird es keine Wiedereinführung der Vermögensteuer oder Verschärfung der Erbschaftsteuer geben, heißt es in dem Papier mit dem Titel "Steuerpolitik - für eine echte Entlastung".

Baugeld für Familien

Die Landesgruppe will sich auch für eine Forderung starkmachen, für die unter anderem ihre Chefin Gerda Hasselfeldt seit geraumer Zeit wirbt: Die Einführung eines Baukindergeldes. Beim Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums soll es in den ersten zehn Jahren für jedes im Haushalt wohnende Kind eine Förderung von 1.200 Euro pro Jahr geben. Eine Familie mit zwei Kindern erhielte damit einen Zuschuss von insgesamt 24.000 Euro.

"Diese Förderung wirkt unmittelbar und unabhängig vom Weg der Baufinanzierung", heißt es. Die Förderung solle unabhängig von Einkommen oder Immobilienpreisen in allen Regionen Deutschlands in Anspruch genommen werden können. Das Baukindergeld war Bestandteil der Eigenheimzulage, die 2006 auslief. Es betrug 800 Euro pro Kind.

Bei Steuernachzahlungen plädiert die CSU-Landesgruppe angesichts des Niedrigzinsumfeldes auf eine Halbierung des Zinssatzes von derzeit 6 auf 3 Prozent pro Jahr. Die Zinssatzanpassung soll nach fünf Jahren evaluiert werden.

Unternehmen mit hohen Pensionsrückstellungen in ihren Büchern verspricht die CSU-Landesgruppe Besserung. Die Firmen könnten derzeit steuerlich weitaus weniger geltend machen, als den tatsächlichen Aufwand für die Altersvorsorge ihrer Beschäftigten. "Daher setzen wir uns dafür ein, den steuerlichen Zinssatz für die Pensionsrückstellungen abzusenken."

