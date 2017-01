FMW-Redaktion

Kaum sind in den USA die Feiertage vorbei, schon trumpelt es wieder heftig! Und natürlich per Twitter, der Akklamationsplattform der göttlichen Trump-Worte an die Welt - und an einzelne Firmen. Heute, nach Boeing und Lockheed Martin im Dezember, ist General Motors an der Reihe:

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

Ihr baut in Mexiko also das Modell Cruze? Entweder verlagert ihr die Produktion zurück in die USA, oder ihr zahlt saftige Zölle!

Das ist eine sehr direkte Ansage, um es vorsichtig zu formulieren. Direkt nach dem Tweet kam die Aktie von General Motors vorbörslich unter Druck - doch dann kam das Gegen-Statement von GM: das stimmt alles nicht: die Autos würden fast ausschließlich in Mexiko verkauft:

"General Motors manufacturers the Chevrolet Cruze sedan in Lordstown, Ohio. All Chevrolet Cruze sedans sold in the U.S. are built in GM's assembly plant in Lordstown, Ohio. GM builds the Chevrolet Cruze hatchback for global markets in Mexico, with a small number sold in the U.S."

Update: soeben twittert CNBC:

MORE: GM tells CNBC that of the about 190K Chevy Cruze cars sold in the US in 2016, about 2.4% were made in Mexico https://t.co/bTHr2oQQiy

- CNBC ...

