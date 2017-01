Die Wall Street ist am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in das Handelsjahr gestartet. Für gute Stimmung sorgten bei den Anlegern ermutigende Zahlen von der chinesischen Industrie und der höhere Ölpreis. Hintergrund sind die Förderkürzungen des Opec-Kartells und Russlands, die zu Jahresbeginn in Kraft traten. Damit wollen die Förderländer den...

Den vollständigen Artikel lesen ...