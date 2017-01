Digitaler Wandel von Verfahrensabläufen und Automatisierung unterstützen aggressive Wachstumsstrategie der Bank

Provenir, Anbieter von Lösungen im Bereich Echtzeit-Risk-Decisioning, gab heute bekannt, dass die TBI Bank, zu deren Kundenkreis Privatkunden und Unternehmen aus Bulgarien und Rumänien zählen, für eine schnelle Risikobewertung/-entscheidung und eine optimierte Bearbeitung von Kreditanträgen die Provenir Cloud ausgewählt hat.

Die TBI Bank bietet Finanzierungslösungen für Privatkunden, Kreditkarten und Darlehen für die mittelständische Wirtschaft. Sie ist auf dem Markt eine der Banken mit dem stärksten Wachstum. Über ihre 65 Niederlassungen und per Online-Banking bedient sie mehr als eine Million Kunden. Die Bank gehört der 4Finance Group an, einem der größten und am schnellsten wachsenden Kreditkonzerne im Online- und Mobilmarkt für Privatkunden. Sie ist dafür bekannt, dass sie für ihre Geschäftstätigkeit auf datengesteuerte Analyseverfahren vertraut.

Die Provenir Cloud bietet der TBI eine effiziente Lösung für die Risikoanalyse und -entscheidung, wodurch schnellere und verlässlichere Kredit- und Darlehensentscheidungen ermöglicht werden. Da Provenir die problemlose Integration mit beliebigen strukturierten und unstrukturierten Datenquellen in Minutenschnelle unterstützt, ist die TBI Bank in der Lage, innerhalb weniger Sekunden Risikoentscheidungen zu treffen. Die TBI Bank verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne und unterstützt 4Finance im Laufe der kommenden 12 bis 18 Monate auf verschiedenen Märkten. Dabei spielen die Provenir Cloud und deren Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und die Updates in Echtzeit eine zentrale Rolle für das Wachstum.

"Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden dank schneller Kreditentscheidungen und einer effizienten Bearbeitung der Kreditanträge einen Service hoher Qualität anbieten können. Die Provenir Lösung wird uns dabei unterstützen, derartige Entscheidungen sekundenschnell zu treffen, unseren Kundenservice noch weiter zu verbessern und Wachstum zu erzielen", so Petr Baron, CEO von TBI.

"Auf unserem wettbewerbsintensiven Markt setzen wir auf die Fähigkeiten, die datengesteuerte Analysen zur Beschleunigung von Kreditentscheidungsprozessen bieten. Die Technologie, die wir einführen, unterstützt uns dabei, unsere Produkte und Leistungen weiterzuentwickeln und unseren Kundenservice zu verbessern. Die Provenir Lösung ermöglicht eine effiziente Integration mit unseren Datenquellen und somit eine hervorragende Kreditabwicklung. Besonders wichtig ist uns dabei die problemlose Integration. In dieser Hinsicht ist Provenir wirklich überragend."

Die TBI Bank verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Produkte. Sie verfolgt ein kontinuierliches Automatisierungs- und Digitalisierungsprogramm, das ihr eindrucksvolles Wachstum unterstützt. Die Skalierbarkeit der Provenir Cloud unterstützt die Umsetzung dieser Strategie.

"Wir freuen uns sehr, dass man sich bei der TBI Bank für Provenir entschieden hat und auch künftig zur Unterstützung der kundenorientierten Strategie der Bank auf die Umsetzung der Innovationsziele setzt", so Paul Thomas, der Geschäftsführer von Provenir. "Präzision, Compliance und die Echtzeit-Einbindung von Analysefunktionen in das Entscheidungsverfahren tragen dazu bei, dass den Kunden ein herausragender Kundenservice geboten wird. Die TBI Bank weiß um den Stellenwert, den die Technologie dabei einnimmt. Wir freuen uns darauf, die Bank bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen."

Über Provenir

Provenir beschleunigt und vereinfacht Risikoanalysen für die Finanzbranche. Provenir, unsere Plattform für die Risikoanalyse und -entscheidung, ist eine leistungsstarke Koordinationszentrale, die Informationen aus beliebigen Quellen verarbeiten kann, sich mit allen Datendiensten integrieren lässt und jedes Analysemodell umsetzen kann. Durch blitzschnelles Risk-Decisioning in Echtzeit unterstützen wir unsere Kunden dabei, mehr Kreditanträge effizienter zu bearbeiten und somit Abschlüsse und Umsätze zu steigern. Die Kunden von Provenir bedienen Kunden aus unterschiedlichsten vertikalen Finanzsektoren, darunter Privatkunden, Geschäftskunden, Kreditkartengeschäft, Zahlungsverkehr, E-Commerce und Autofinanzierung. Provenir hat seinen Sitz in Parsippany (New Jersey, USA) und verfügt über Niederlassungen in London und Leeds (Großbritannien). Weitere Informationen finden Sie unter www.provenir.com.

Über die TBI Bank

Die TBI Bank ist eine bulgarische Bank mit Vollbanklizenz, die der 4Finance Gruppe angehört und auf dem bulgarischen und dem rumänischen Markt tätig ist. Sie ist auf das Privatkunden- und KMU-Geschäft spezialisiert.

Die TBI Bank zählt zu den effizientesten, bestgeführten und am schnellsten wachsenden Banken auf dem Markt. Die Bank rangiert in Bezug auf den Gewinn unter den ersten zehn Instituten. Was die Kapitalrendite und die Eigenkapitalrendite betrifft, belegt sie den ersten Platz. Die TBI Bank erfreut sich des Vertrauens von über einer Million Kunden. Sie verfügt über 65 Niederlassungen und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter.

4finance ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Unternehmensgruppen im Bereich von Online- und mobilen Konsumenten-Krediten. Die Bankengruppe ist in Argentinien, Armenien, Bulgarien, Georgien, Dänemark, Spanien, Lettland, Litauen, Mexiko, Polen, Rumänien, den USA, Finnland, in der Tschechischen Republik, in Schweden, der Dominikanischen Republik sowie in der Slowakei tätig. Die Bankengruppe wurde im Jahr 2008 mit der Vision gegründet, sie zu einem weltweit führenden Anbieter zu machen, der einen schnellen, einfachen Zugang zu Krediten gewährt.

