Im neuen Jahr wollen sich viele Deutsche gesünder ernähren, abspecken und mehr Sport treiben. Wie Ziele definiert sein sollten und wie Sie sich selbst motivieren, diese langfristig zu verfolgen - und auch zu erreichen.

Neujahr - das bedeutet für viele: der Start in ein neues Leben. Von heute auf morgen sind sie Selbstoptimierer und machen alles anders. Statt Burger und Fritten aus dem Imbiss um die Ecke gibt es in der Mittagspause nur noch Rohkost. Auf dem Heimweg nach der Arbeit nehmen sie trotz Kälte und Regen neuerdings brav das Rad. Und vorbei sind die Zeiten, in denen sie sich nach Feierabend faul auf die Couch fläzen und sich vom Fernsehprogramm berieseln lassen. Fortan führt der Weg ins Fitnessstudio. Wenn danach noch Zeit bleibt, widmen sie sich Entspannungsübungen wie Yoga oder Meditation - schließlich wollen sie im neuen Jahr Stress vermeiden.

In der Weihnachtszeit wird es ruhig um die betriebsamen Deutschen, viele reflektieren ihr Leben und denken: "Nun ist es an der Zeit, etwas in meinem Leben zu verändern" - und setzen sich Ziele. Und das sind jedes Jahr die gleichen, wie aus mehreren Untersuchungen hervorgeht: Die Plattform Karrierebibel hat mehr als 900 Leser nach den Vorsätzen fürs Jahr 2017 gefragt und kommt zu dem Resultat: Das Top-Ziel der Deutschen ist mehr Bewegung - gefolgt von einer gesünderen Ernährung und Abnehmen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen bereits Forscher der Universität Münster im Jahr 2015 und 2016, die über eine Online-Plattform mehrere Hundert User zu ihren Neujahrsvorsätzen befragten. Jeder Zweite gab an, sich Ziele gesetzt zu haben. "Die Top-Vorsätze bleiben über die Jahre meist unverändert, weil sie viele Menschen betreffen. Meistens wollen die Menschen sich selbst optimieren, indem sie mehr Sport treiben oder ihre Ernährung umstellen", sagt Studien-Autor und Psychologe Meinald Thielsch.

Während der Durchschnittsteilnehmer sich 2015 fürs neue Jahr vier Ziele setzte, gab es Personen, die bis zu 21 Vorsätze hatten. "Es gibt einen Zusammenhang zwischen einer hohen allgemeinen Lebenszufriedenheit und einer geringen Anzahl an Vorsätzen", sagt Thielsch.

Hinzu kommt: Kaum jemand kann sich alles merken. Und: "Es ist besser, sich ein paar wenige, aber wichtige ...

