Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7612831005 RH 03.01.2017 US74967X1037 RH 04.01.2017 Tausch 1:1

US8317561012 American Outdoor Brands Corp. 03.01.2017 US02874P1030 American Outdoor Brands Corp. 04.01.2017 Tausch 1:1

US5024241045 L-3 Communications Holdings Inc. 03.01.2017 US5024131071 L3 Technologies Inc. 04.01.2017 Tausch 1:1