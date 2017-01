Dow Jones - 19.750 Punkte verteidigt

Hallo am Nachmittag,

zunächst möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein frohes neues Jahr wünschen und hoffe natürlich aus Analystensicht, dass Ihnen meine Chartanalysen auch im Jahr 2017 weiterhelfen werden.

Der Dow Jones Industrial Average® hatte in den letzten Tagen des Jahres 2016 deutlich zu kämpfen. Auf tiefere Ziele hatte ich an dieser Stelle hingewiesen. Die Marke von 19.750 Punkten wurde am Freitag auch erreicht und verteidigt. Heute eröffnet der Index mit einem Gap zur Oberseite.

Es lässt sich nun aus kurzfristiger Sicht eine neutrale Range zwischen 19.987/19.950 und 19.750 Punkten erkennen. Erst über 19.987 Punkten wäre ein prozyklisches Kaufsignal aktiviert und ein Ziel bei 20.150 Punkten, aus der 250-Punkte-Range abgeleitet inzwischen auch 20.250 Punkte, möglich. Solange das Kaufsignal aber nicht ausgelöst wurde, ist der Index neutral zu sehen.

Brenzliger aus Sicht der Käufer wird es im Index im Falle neuer Tiefs, also unter 19.750 Punkten, genauer unter dem Freitagstief bei 19.718 Punkten. Somit können kurzfristige Long-Positionen auch mit Absicherungen unterhalb der Freitagstiefs versehen werden.