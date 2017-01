Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihekäufe im Dezember deutlich reduziert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) kauften sie Wertpapiere für insgesamt 60,760 Milliarden Euro. Im November waren es 85,427 Milliarden gewesen und im Oktober 85,422 Milliarden. Zielvolumen des Programms sind monatlich 80 Milliarden Euro. Die Zentralbanken passen ihre Ankäufe aber der Liquidität der Märkte an, um allzu große Preisverzerrungen zu vermeiden. Ende Dezember hatten die Zentralbanken ihre Käufe wegen der niedrigen Umsätze sogar völlig eingestellt.

Der Bestand an öffentlichen Anleihen nahm im Dezember nur um 55,032 (November: 70,145) Milliarden Euro zu, der Bestand an Unternehmensanleihen um 4,042 (9,036) Milliarden Euro und der Bestand an Covered Bonds um 1,369 (4,993) Milliarden Euro. Die Bestände an Kreditverbriefungen erhöhten sich um 0,317 (1,253) Milliarden Euro.

Die Restlaufzeit der angekauften Bundesanleihen stieg auf 8,16 (8,06) Jahre.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@wsj.com

DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2017 09:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.