FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wertpapierbestände der Zentralbanken des Euroraums haben sich in der Woche zum 30. Dezember 2016 verringert. Insgesamt sanken die Bestände um 5,675 Milliarden Euro, nachdem sie in der Vorwoche um 15,749 Milliarden Euro zugenommen hatten, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Grund des Rückgangs war, dass die Zentralbanken wegen der dünnen Umsätze zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wertpapiere kauften und zugleich Papiere fällig wurden.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen verringerten sich um 4,725 (plus 15,074) Milliarden Euro. Der Bestand an Unternehmensanleihen sank um 0,147 (plus 0,612) Milliarden Euro und jener an Covered Bonds um 0,587 (plus 0,147) Milliarden Euro. Bei Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) kam es zu einem Rückgang um 0,216 (minus um 0,084) Milliarden Euro.

