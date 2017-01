Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wilder Kaiser, Ellmau und der Gruberhof: Das ZDF zeigt am Donnerstag, 5. Januar 2017, 20.15 Uhr, das Winterspecial "Der Bergdoktor - Gestohlenes Glück". Eine Woche später, am Donnerstag, 12. Januar 2017, 20.15 Uhr, startet die zehnte Staffel der ZDF-Serie mit Hans Sigl in der Titelrolle als "Bergdoktor" Martin Gruber.



Im Serienspecial (Regie: Marcus Ulbricht) retten Dr. Martin Gruber und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) den 16-jährigen Karl (Lenius Jung), der beim Eislaufen auf einem Bergsee eingebrochen ist. In der Klinik stellt Martin bei dem Jungen neben der starken Unterkühlung eine schwere Lebererkrankung fest. Karl benötigt eine Lebertransplantation. Doch seine Mutter Sabine (Janina Hartwig) kommt als Organspenderin nicht in Frage. Sie gesteht ihrem Sohn, dass sie nicht seine leibliche Mutter ist, sondern ihn als Säugling entführt hat. Nun gilt es für Martin, die leiblichen Eltern (Ann-Kathrin Kramer, Gedeon Burkhard) zu finden.



Auch in den sieben neuen Folgen der zehnten Staffel stellen seine Patienten Dr. Martin Gruber vor private und berufliche Herausforderungen. Seine Familie setzt ebenso hohe Erwartungen in ihn: Für eine rentable Zukunft des Gruberhofs wünschen sich Bruder Hans, Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) und Tochter Lilli (Ronja Forcher), dass Martins bisherige Lebensgefährtin Anne (Ines Lutz) in die Bewirtschaftung mit einsteigt. Und Martins noch frische Beziehung zu Versicherungsvertreterin Rike (Regula Grauwiller) hängt am seidenen Faden.



In weiteren durchgängigen Rollen spielen Natalie O'Hara, Siegfried Rauch, Mark Keller, Nicole Beutler und Rebecca Immanuel. Regie für die sieben 90-Minüter führten Axel Barth und Oliver Dommenget.



https://presseportal.zdf.de/pm/der-bergdoktor/



http://bergdoktor.zdf.de/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derbergdoktor



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121