NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist mit Gewinnen in das neue Jahr gestartet. Nach dem kleineren Rückschlag in den letzten Tagen des abgelaufenen Jahres knüpfte die Wall Street damit nach dem verlängerten Wochenende wieder an ihre seit Anfang November laufende Kursrally an. Dabei half, dass die Stimmung in der US-Industrie sich im Dezember deutlich stärker als erwartet aufgehellt hat.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Dienstag in der ersten Handelsstunde 0,80 Prozent auf 19 920,93 Punkte. Mit einem Tageshoch von 19 938 Punkten schielte er wieder in Richtung der historischen Marke von 20 000 Punkten. 2016 war für den Dow mit einem Gewinn von 13,4 Prozent das beste Jahr seit 2013 gewesen.

Der S&P 500 gewann am Dienstag im frühen Handel 0,99 Prozent auf 2261,05 Punkte. An der Nasdaq kletterte der Auswahlindex 100 um 1,21 Prozent auf 4922,46 Punkte nach oben. Er hatte im Vorjahr knapp 6 Prozent gewonnen.

Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM war im letzten Monat des Jahres 2016 auf 54,7 Punkte gestiegen und hatte sich damit weiter deutlich von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten abgesetzt. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Im Dow gab es bei 27 Gewinnern nur 3 Verlierer. Den besten Jahresstart erwischten die Papiere von Nike mit über 3 Prozent Plus. Im Vorjahr hatten die Aktionäre des Sportartikelherstellers noch fast 19 Prozent Verlust verkraften müssen.

Aktien von Xerox fielen im positiven Markt mit einem Abschlag von gut 24 Prozent auf. Das IT-Urgestein hat die vor zwölf Monaten angekündigte Aufspaltung in zwei eigenständige Unternehmen vollzogen. Am letzten Tag des alten Jahres hatten die Xerox-Aktionäre für je 5 Anteile ein Conduent-Papier eingebucht bekommen./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0136 2017-01-03/16:38