WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Industrie hat im Dezember ihre Dynamik nochmals gesteigert. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 54,7 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 53,6 vorhergesagt, nachdem im Vormonat der viel beachtete Index schon auf 53,2 Zählern zugelegt hatte.

Das Stimmungsbarometer liegt damit deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die stark beachteten Unterindizes für Neuaufträge und Beschäftigung legten beide zu. Der Produktionsindex stieg sprübar. Der Subindex der Preise wies eine kräftige Steigerung aus.

In den USA hellen sich die Perspektiven für die Industrie zunehmend auf. Besonders die Stabilisierung der Rohstoffpreise dürfte sich stützend auf die Aktivität ausüben. In den kommenden Monaten ist aber davon auszugehen, dass der in den vergangenen Wochen zu beobachtende Höhenflug des US-Dollars eine weitere deutliche Verbesserung erschwert.

Zuvor hatte bereits der Indikator des IHS Markit Instituts ein ähnliches Bild gezeichnet. Der von diesem Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 54,3 Punkte von 54,1 im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit 21 Monaten.

January 03, 2017 10:07 ET (15:07 GMT)

