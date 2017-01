Die massiv fallenden Preise im vergangenen Jahr waren ein weiterer Durchbruch für die Photovoltaik. Zu den bemerkenswertesten Schlagzeilen gehörten drei Weltrekorde für neue Niedrigpreise - zuerst in Dubai, dann in Mexiko und schließlich in Abu Dhabi, wo ein Ausschreibungsgebot von 2,42 Dollar-Cent...

Den vollständigen Artikel lesen ...