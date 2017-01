Trotz EU-Klage tritt die Bundesregierung bei ihrem Nitrat-Problem auf der Stelle. Zuviel Gülle belastet weiter das Grundwasser. Nach langem Ringen soll es nun Konsequenzen für die Landwirte geben.

Im deutschen Grundwasser befindet sich immer noch zu viel Nitrat. Das zeigt ein aktueller Bericht, den die Bundesregierung heute veröffentlicht hat. An 28 Prozent der Messstellen wurde zu viel Nitrat im Wasser nachgewiesen - also mehr als die erlaubten 50 Milligramm pro Liter. Nitrat hilft Pflanzen beim Wachsen und wird häufig als Düngemittel eingesetzt. Überhöhte Mengen führen allerdings zu starken Wasserverunreinigungen und können ab einer Konzentration von über 50 Milligramm pro Liter nach Angaben der EU-Kommission erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben.

Überhöhte Nitratwerte finden sich laut Bericht vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch im Norden Sachsen-Anhalts und Sachsens und in Teilen Nordrhein-Westfalens. Verursacher sei vor allem die Landwirtschaft. Der Regierung sei der Status Quo einer fehlgeleiteten Landwirtschaft wichtiger als die Qualität des Grundwassers, kritisierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Eines müsse endlich klar werden, mahnte er: "Die Produktion von immer mehr, immer billigerem Exportfleisch bezahlen wir alle. Durch die Zunahme an Intensivtierhaltungsbetrieben gebe es einfach zu viele Nutztiere auf zu wenig Fläche, erklärt Friedrich Ostendorff, Sprecher für Agrarpolitik bei den Grünen."

Grundwasser und Trinkwasser leiden, weil Gülle als Dünger zu großzügig auf Feldern versprüht werde, schlussfolgert auch der Bericht. Gemessen wurde gezielt dort, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. So verlangt ...

