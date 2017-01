Um die Konjunktur im Euro-Raum zu unterstützen und die Inflation weiter in die Höhe zu treiben, hat die Europäische Zentralbank ihre umstrittenen Anleihenkäufe ausgeweitet.

Die EZB hat im vergangenen Jahr ihre in Deutschland umstrittenen Anleihen-Käufe weiter vorangetrieben. Vom Programmstart im März 2015 bis Ende Dezember 2016 nahmen die Währungshüter Staats- und Regionalanleihen sowie Papiere supranationaler Institutionen im Umfang von 1,255 Billionen Euro in ihre Bücher, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...