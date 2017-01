ROUNDUP: Deutsche Inflation steigt auf den höchsten Stand seit Juli 2013

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise überraschend deutlich beschleunigt. Die Jahresinflationsrate sei im Dezember von 0,8 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent geklettert, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden laut einer ersten Schätzung mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit Juli 2013. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent gerechnet.

USA: ISM-Index steigt deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember deutlich stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei von 53,2 Punkten im Vormonat auf 54,7 Punkte geklettert, teilte das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mit. Bankvolkswirte hatten im Schnitt nur mit 53,8 Punkten gerechnet.

USA: Bauausgaben steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im November stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,9 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Bauausgaben um revidierte 0,6 Prozent gestiegen. In einer Erstschätzung war noch ein Anstieg um 0,5 Prozent ermittelt worden.

ROUNDUP 2: 2016 starkes Arbeitsmarkt-Jahr - Zahl der Jobsucher auf Rekordtief

NÜRNBERG - In Deutschland waren 2016 so wenige Menschen arbeitslos wie seit 25 Jahren nicht mehr. Trotz Flüchtlingszuwanderung und weltwirtschaftlicher Risiken erwies sich der deutsche Arbeitsmarkt als konjunktureller Stabilitätsanker. "2016 war ein starkes Jahr für den Arbeitsmarkt, besser als 2015 und besser als wir erwartet haben", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, am Dienstag in Nürnberg. Zugleich dämpfte er die Erwartungen für 2017: "Nach dem guten Jahr 2016 haben wir das Ziel, das Gute zu wiederholen." Angesichts der bereits historisch niedrigen Arbeitslosigkeit wäre es schon ein Erfolg, wenn diese nicht steigen würde.

ROUNDUP: Steigende Wohnungsmieten treiben 2016 hessische Verbraucherpreise

WIESBADEN - Vor allem wegen gestiegener Wohnungsmieten sind die Verbraucherpreise in Hessen 2016 nach oben geklettert. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Inflationsrate durchschnittlich um 0,4 Prozent im Jahresvergleich. Die Jahresteuerungsrate sei damit seit 2012 erstmalig wieder nach oben gegangen, erklärten die Statistiker. 2015 hatte die durchschnittliche Inflationsrate bei 0,2 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Chinas Industriestimmung erreicht besten Wert seit fast vier Jahren

PEKING - Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im Dezember überraschend deutlich aufgehellt und den besten Wert seit fast vier Jahren erreicht. Der gemeinsam vom britischen Forschungsunternehmen IHS Markit und vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator legte nach Angaben vom Dienstag auf 51,9 Punkte zu. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur 50,9 Zähler erwartet, was dem November-Wert entsprochen hätte. Mit dem Anstieg im Dezember kletterte der Indikator auf den höchsten Wert seit Januar 2013.

Großbritannien: Industriestimmung so gut wie seit Juni 2014 nicht mehr

LONDON - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen war im Dezember so gut wie seit Juni 2014 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 2,5 Punkte auf 56,1 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Dienstag in London mit. Experten hatten hingegen einen Rückgang auf 53,3 Punkte erwartet. Der Indikator liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

ROUNDUP/ Deutschland: Arbeitslosenzahl steigt im Dezember auf 2,568 Millionen

NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zum Jahresende witterungsbedingt auf 2,568 Millionen gestiegen. Im Dezember 2016 seien 36 000 mehr Männer und Frauen arbeitslos gemeldet gewesen als im November, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. Jedoch waren es 113 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum November um 0,1 Punkt auf 5,8 Prozent.

