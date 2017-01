Am Dienstag hat der DAX leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.584,24 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen die Papiere der Commerzbank, VW und Daimler. Die Papiere von Henkel, Siemens und Vonovia rangierten am Ende der Kursliste. Vom Dow kamen unterdessen positive Vorgaben. Am Nachmittag wurde der Index mit 19.825,10 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,32 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag erneut schwächer. Ein Euro kostete 1,04 US-Dollar (-0,65 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.156,18 US-Dollar gezahlt (+0,35 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,76 Euro pro Gramm.