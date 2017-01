Zürich (awp) - An der Schweizer Börse ist 2016 weniger gehandelt worden als im Vorjahr. Nach einem durch sehr hohe Volatilität bestimmten Jahr 2015 hätten sich die Handelsaktivitäten an der SIX Swiss Exchange und der SIX Structured Products Exchange damit wieder auf Normalniveau bewegt, heisst es in einer Mitteilung vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...