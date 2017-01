ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Dienstag den positiven Vortagesvorgaben aus Europa gefolgt. Denn am Montag war die Börse in Zürich wegen eines Ausgleichstags für Neujahr, das auf einen Sonntag gefallen war, geschlossen. Dabei stützten vor allem positive Konjunkturdaten aus China. Nach ausnahmslos positiven US-Daten sprang der SMI am Nachmittag bis auf 8.336 Punkte, konnte dieses Niveau jedoch nicht behaupten. Der Leitindex gewann letztlich 1,2 Prozent auf 8.316 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 58,96 (Freitag: 29,11) Millionen Aktien.

Angeführt wurde das Feld der Gewinner vom Bankensektor. Credit Suisse, Julius Bär und UBS gewannen zwischen 4,7 und 6,4 Prozent. Europaweit gewannen Bankenwerte im Schnitt 2,9 Prozent. Die EU-Kommission hat die Genehmigung für das Garantiesystem italienischer Banken bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Damit kann Italien seinen in Bedrängnis geratenen Kreditinstituten unter bestimmten Bedingungen weiter zur Hilfe eilen. Darüber hinaus verschiebt sich die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3. Nach Mitteilung des Baseler Ausschusses wird ein Treffen der Chefs der Aufsichtsbehörden und Zentralbanken (GHOS), die das neue Regelwerk ursprünglich am 8. Januar abschließend bestätigen sollen, nicht stattfinden.

January 03, 2017 11:46 ET (16:46 GMT)

