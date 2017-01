Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag deutlich fester in das neue Handelsjahr gestartet. Angeführt von sehr starken Bankenaktien kletterte der Leitindex SMI bereits bei Handelsauftakt über die zuletzt im vergangenen September erreichte Marke von 8'300 Punkten, die er trotz volatilem Kursverlauf der US-Börsen bis am Abend verteidigte. Die Indizes hatten allerdings auch noch die positive Bewegung anderer europäischer Börsenplätze vom Vortag nachzuholen.

Unterstützung für die Märkte kam von diversen Konjunkturdaten. So legte der US-Einkaufsmanagerindex ISM deutlich stärker zu als erwartet und auch die Bauausgaben in den USA legten auch über den Prognosen zu. Bereits bei Handelsbeginn hatten positive Neuigkeiten von der chinesischen Industrieproduktion für gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Der Schweizer Einkaufsmanager-Index PMI sank im Dezember derweil zwar leicht, notierte aber weiterhin klar in der Wachstumszone.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 1,17% im Plus bei 8'316,18 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 1,39% auf 1'315,70 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 1,06% auf 9'061,16 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 21 im Plus und 9 im Minus.

Angeführt wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...